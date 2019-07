Belfrics Group führt erste Gruppe von Dapps auf Belrium Blockchain ein

KUALA LUMPUR, Malaysia, 29. Juli 2019 /PRNewswire/ -- Die Belfrics Group lancierte kürzlich ihre neue Reihe mit dezentralisierten Applikationen (Dapps), die von kleinen Firmen bis hin zu großen Unternehmen genutzt werden können. Die Belfrics Group ist ein internationales Blockchain‑Konglomerat mit Sitz in Malaysia und Niederlassungen in Kenia, Tansania, Nigeria und Indien. Die Belfrics Group ist in allen Aktivitäten rund um Blockchain tätig, beispielsweise Blockchain-Entwicklung, auf Blockchain basierte Produktentwicklung für Märkte, Entwicklung von Blockchain-Lösungen für Unternehmen, Blockchain-Beratung für Unternehmen und Regierungen, Blockchain-Schulung sowie Kapazitätsaufbau für Schulungsinstitute, Universitäten, Privatwirtschaft und Behörden.

Belfrics hat durch diese Lancierung drei neue Produkte eingeführt: CrediBel (Zeugnis- und Referenznachweis-Dapp), B-Roll (Dapp zur Ausstellung von Lohnabrechnungen) und eine Land-Title-Dapp zur Grundbuchregistrierung.

Diese Produkte mit Blockchain-as-a-service werden kleineren Firmen, großen Konzernen und staatlichen Organisationen ermöglichen, die Leistung und das Potenzial der Blockchain-Technologie vollständig auszunutzen, denn diese Dapps können basierend auf der jeweiligen Nutzung einfach nur abonniert werden. Mit CrediBel kann sich ein kleineres Schulungsinstitut oder eine Fachschule/Universität einfach anmelden, die Dapp konfigurieren und damit beginnen, die eigenen Abschlusszeugnisse auf der Blockchain an die Studierenden auszustellen. Auf ähnliche Weise kann B-Roll von kleineren Firmen mit Teams von zehn Mitarbeitern genutzt werden, um eigene Lohnabrechnungen auf der Blockchain zu erstellen. Regierungsbehörden von Staaten oder Bundesländern können die Grundbuchregistrierungs-Dapp integrieren, um die Grundbucheinträge in ihrem Zuständigkeitsbereich zu verwalten.

„Wenn Studierende ein digital unterzeichnetes und sicheres Abschlusszeugnis in Anspruch nehmen und ihr Leben lang bewahren können, und wenn sie dieses für nur knapp 10 USD direkt von der Hochschule verifizieren und authentifizieren lassen können, dann werden damit alle Probleme angegangen, vor denen wir heute stehen, zum Beispiel gefälschte Dokumente, hohe BGC-Kosten, längere Verifizierungszeiten sowie Vertrauenswürdigkeit im Hinblick auf akademische bzw. fachliche Referenzen", erläutert Praveenkumar Vijayakumar, Gründer und CEO der Belfrics Group.

Belfrics hat ebenfalls erklärt, dass ein strikter Pilotbetrieb für CrediBel derzeit durchgeführt und von einem renommierten Technologieinstitut aus Indien umgesetzt wird.

Diese Dapps sind im Szenario der heutigen Zeit enorme Wegbereiter. Die erforderlichen finanziellen Mittel, Ressourcen und Zeit, um irgendetwas auf der Blockchain-Technologie aufzubauen, scheinen für viele Unternehmen, die diese Dienste wirklich brauchen könnten, sehr unrealistisch und nicht praktikabel zu sein. Indem diese Produkte in einem SAAS-Modell angeboten werden, hat Belfrics eine erhebliche Lücke im Markt geschlossen.

Universitäten aus den Regionen Afrika, Indien und Südostasien erörtern derzeit intensiv in Diskussionen mit Belfrics, wie diese Produkte in ihre bestehenden Systeme und Verfahren integriert werden können.

Weitere Informationen über die Dapps stehen unter www.beldapps.com zur Verfügung oder auf Abruf per E-Mail unter info@beldapps.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/816703/Belfrics_logo.jpg