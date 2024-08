Belgiens Geschäftsklima im August leicht eingetrübt

BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im August leicht eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 0,3 Punkte auf minus 12,6 Punkte. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

Im dritten Monat in Folge verschlechterte sich das Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe. Dagegen stieg das Vertrauen im Handel und - den zweiten Monat in Folge - im Baugewerbe deutlich an. Bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen war das Geschäftsklima praktisch stabil.

