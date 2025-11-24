|
24.11.2025 15:05:42
Belgiens Geschäftsklima im November leicht aufgehellt
DOW JONES--Das belgische Geschäftsklima hat sich im November leicht aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 0,9 Punkte auf minus 8,2. Im Oktober war ein moderater Rückgang verzeichnet worden.
Im November verbesserte sich das Geschäftsklima im Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen und in der verarbeitenden Industrie. Dagegen verschlechterte sich das Geschäftsklima in der Bauindustrie und im Handel.
Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 09:06 ET (14:06 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow freundlich erwartet -- ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Montagshandel kräftige Zuschläge. Die US-Börsen legen zu. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.