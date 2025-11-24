24.11.2025 15:05:42

Belgiens Geschäftsklima im November leicht aufgehellt

DOW JONES--Das belgische Geschäftsklima hat sich im November leicht aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 0,9 Punkte auf minus 8,2. Im Oktober war ein moderater Rückgang verzeichnet worden.

Im November verbesserte sich das Geschäftsklima im Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen und in der verarbeitenden Industrie. Dagegen verschlechterte sich das Geschäftsklima in der Bauindustrie und im Handel.

Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 09:06 ET (14:06 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Dow freundlich erwartet -- ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Montagshandel kräftige Zuschläge. Die US-Börsen legen zu. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

