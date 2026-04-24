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24.04.2026 15:16:39
Belgiens Geschäftsklima sinkt im April
DOW JONES--Das belgische Geschäftsklima hat sich im April eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 0,5 Punkte auf minus 14,2. "Der Indikator für das Geschäftsklima befindet sich in einer Stagnationsphase und ist nach der im März zu beobachtenden leichten Stabilisierung weiter gesunken," erklärte die BNB.
Das Geschäftsklima hat sich in allen Branchen verschlechtert, mit Ausnahme der verarbeitenden Industrie, in der sich zum zweiten Mal in Folge eine Verbesserung abzeichnete. Die Kapazitätsauslastung in der verarbeitenden Industrie ist zurückgegangen.
Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 24, 2026 09:16 ET (13:16 GMT)
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