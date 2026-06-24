24.06.2026 15:23:40

Belgiens Geschäftsklima steigt im Juni

DOW JONES--Das belgische Geschäftsklima hat sich im Juni aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 0,9 Punkte auf minus 12,4 Punkte. Das Geschäftsklima verbesserte sich deutlich in der Bauwirtschaft und im Handwerk sowie - in geringerem Maße - bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Zum zweiten Mal in Folge sank das Geschäftsklima in der verarbeitenden Industrie leicht. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 09:24 ET (13:24 GMT)

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