Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14XKC / ISIN: US29286D1054

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30.04.2026 13:11:53

Belgium in talks with Engie to nationalise country’s nuclear assets

Move to buy and possibly extend lifespan of reactors comes as energy shocks force Europe to reconsider atomic powerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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