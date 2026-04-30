Engie Aktie
WKN DE: A14XKC / ISIN: US29286D1054
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30.04.2026 13:11:53
Belgium in talks with Engie to nationalise nuclear assets
Move to buy and possibly extend lifespan of reactors comes as energy shocks force Europe to reconsider atomic powerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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