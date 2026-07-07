WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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07.07.2026 04:07:21
Belgium knocks US out of 2026 FIFA World Cup in wake of Balogun controversy
The striker left little impact on the game as the US became the last World Cup host to be eliminated from the tournament.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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