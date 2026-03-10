Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
10.03.2026 09:23:20
Belgium seizes suspected Russian shadow fleet tanker
Belgium's Defense Ministry said its forces boarded an oil tanker believed to be part of Russia's illicit shadow fleet on Sunday. The ship, reportedly sailing under false flag, has been diverted to a Belgian port.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!