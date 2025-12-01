Belgravia Hartford Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Belgravia Hartford Capital hat am 28.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Belgravia Hartford Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 900 Prozent auf -0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,0 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at