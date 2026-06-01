Belgravia Hartford Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Belgravia Hartford Capital gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Belgravia Hartford Capital in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 358,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -0,6 Millionen CAD im Vergleich zu -0,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at