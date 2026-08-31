Belgravia Hartford Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Belgravia Hartford Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1250,0 Prozent auf -0,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Belgravia Hartford Capital 0,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at