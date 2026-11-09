Beliebte Aktien hinken hinterher: Was die Underperformance der Analysten-Favoriten bedeutet

Die Lieblingsaktien der Analysten liegen weit hinter den Außenseitern, doch was sagt eine solche Lücke über die Lage am Markt?

Lieblinge der Analysten verlieren gegen die Verschmähten

Muster, das an frühere Wendepunkte am Markt erinnert

KI-Handel gerät unter Druck, ein Teil der Favoriten bleibt gefragt

An der Wall Street schneiden die bei Analysten unbeliebtesten Aktien deutlich besser ab als die Favoriten. Piper Sandler zählt die Lücke zu den größten seit Mitte der 1990er-Jahre, wie MarketWatch berichtet. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob Analystenkonsens zum Gegenindikator wird.

Piper Sandler misst die Lücke im Analystenurteil

Michael Kantrowitz, Chef-Anlagestratege bei Piper Sandler, stellte in jedem der elf Sektoren die am höchsten bewerteten Aktien den am niedrigsten bewerteten gegenüber. Die Underperformance der Favoriten über zwölf Monate zählt laut Piper Sandler zu den drei extremsten Fällen seit Mitte der 1990er-Jahre. Laut einer Kundennotiz vom 28. Oktober lag die Lücke bei rund minus 13 Prozent, tiefer lag sie nur 2001/02 und 2010.

An der Spitze der Beliebtheit stehen Arista Networks und EchoStar, bei denen jeweils mehr als 87 Prozent der Analysten zum Kauf raten. Prudential Financial und T. Rowe Price Group führen dagegen die Liste der unbeliebtesten Titel an, kein einziger Analyst empfiehlt sie zum Kauf. Die Favoritenliste ist von Technologie und Kommunikationsdiensten geprägt.

Die Gegenüberstellung zeigt, dass breite Zustimmung der Analysten allein keine Outperformance liefert.

Warum die Analysten-Favoriten zurückbleiben

Piper Sandler zufolge sind solche Phasen selten und treten meist auf, wenn sich das Umfeld für Unternehmensgewinne oder die Gesamtwirtschaft wandelt. Als Beispiele nennt MarketWatch den Oktober 2000 nach der Sommerrally, den Februar 2009 am Tiefpunkt der Weltwirtschaft und den Oktober 2020 mit der Erwartung erster Corona-Impfstoffe.

Kantrowitz zufolge haben die Favoriten der Analysten die Außenseiter über den Großteil von 2026 hinter sich gelassen, und er hält die KI-Beta-Blase für bereits geplatzt. Er meint damit besonders schwankungsanfällige KI-Aktien. Das KI-Thema sei damit nicht vorbei, er erwarte aber eine Hinwendung zu gebeutelten KI-Firmen mit stärkerem Geschäft.

Ob 2026 ein solcher Wendepunkt wird, lässt sich aus den Daten allein nicht ablesen.

Was der Trend für Index-Anleger heißt

KI-Werte haben zwischen dem 6. und 30. Oktober rund 5 Billionen US-Dollar Börsenwert verloren. NVIDIA und Alphabet büßten je etwa 835 Milliarden US-Dollar ein, während die übrigen 625 großen US-Aktien rund 1,3 Billionen US-Dollar gewannen. Yahoo Finance-Autor Jared Blikre führt das Muster weniger auf Aufholjagden der Außenseiter als auf fallende Favoriten zurück.

Dem Bericht von Yahoo Finance zufolge liegt Piper Sandlers Favoritenliste mit Stand 31. Oktober überwiegend im Minus. Arista übertraf mit einem Umsatz von 3,66 Milliarden US-Dollar nach eigenen Angaben vom 3. November die Erwartung von 3,33 Milliarden.

NVIDIA und Alphabet zählen zu den Schwergewichten im S&P 500, Index- Fonds hängen damit an den Favoriten. Die Streuung der Favoriten zeigt, dass starke Zahlen wie bei Arista einzelne Titel stützen können, während das Gesamtbild der Gruppe schwach bleibt.

Anleger dürften nun beobachten, ob die Lücke zwischen Favoriten und Außenseitern schrumpft oder sich weitet. Entscheidend dürfte sein, ob die Gewinnentwicklung der KI-Werte die Erwartungen der Analysten trägt.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.at

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