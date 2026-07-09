Dropbox Aktie
WKN DE: A2JE48 / ISIN: US26210C1045
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09.07.2026 10:18:00
Beliebter Dropbox-Client für macOS vor dem Aus
Sam Schott, Maintainer von Maestral, gibt auf. Die App wird künftig nicht mehr entwickelt. Er selbst nutze Dropbox nicht mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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