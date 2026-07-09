Dropbox Aktie

Dropbox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE48 / ISIN: US26210C1045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 10:18:00

Beliebter Dropbox-Client für macOS vor dem Aus

Sam Schott, Maintainer von Maestral, gibt auf. Die App wird künftig nicht mehr entwickelt. Er selbst nutze Dropbox nicht mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dropbox

mehr Nachrichten