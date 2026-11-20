(RTTNews) - Belite Bio (BLTE) announced the FDA has extended the review period for the New Drug Application for tinlarebant for the treatment of Stargardt disease type 1 by three months, with the extended PDUFA action date being May 12, 2027. If no major deficiencies are identified during ongoing review, the FDA plans to communicate proposed labeling requests and any anticipated postmarketing requirement requests, if necessary, with the company by April 12, 2027.

Belite Bio said it is confident in the clinical evidence supporting tinlarebant and its potential to address the significant unmet medical need in the Stargardt disease type 1 patient population.

In pre-market trading on NasdaqGS, Belite Bio shares are down 11.63 percent to $133.45.

For More Such Health News, visit rttnews.com.