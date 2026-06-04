Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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04.06.2026 18:02:31
Belkin's Pricey New Battery Grip Makes My Switch 2 Feel Like a Steam Deck
The $100 accessory includes a snap-on battery and large grips, but it makes the Switch 2 a bulky boy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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