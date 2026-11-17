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17.11.2026 06:31:28
Bell Agromachina: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bell Agromachina lud am 14.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 6,59 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bell Agromachina 6,08 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 3,24 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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