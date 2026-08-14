Bell Agromachina: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bell Agromachina hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,01 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 3,01 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at