Bell Agromachina veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bell Agromachina hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 6,35 INR gegenüber 5,74 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,64 Milliarden INR – eine Minderung von 2,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,70 Milliarden INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 23,90 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Bell Agromachina ein EPS von 19,24 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Bell Agromachina in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,07 Milliarden INR im Vergleich zu 9,06 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at