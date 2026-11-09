Bell-Park: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bell-Park hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 92,98 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 50,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,73 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at