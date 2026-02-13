Bell-Park präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bell-Park präsentierte am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 79,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31,22 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Bell-Park 33,03 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 263,09 JPY gegenüber 165,14 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,43 Prozent auf 129,30 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at