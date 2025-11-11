Bella Casa Fashion Retail legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bella Casa Fashion Retail hat am 08.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,69 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Bella Casa Fashion Retail mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 18,00 Prozent gesteigert.

