Bella Casa Fashion Retail legte Quartalsergebnis vor

Bella Casa Fashion Retail präsentierte am 07.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,33 INR gegenüber 2,66 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 808,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 898,1 Millionen INR ausgewiesen.

