|
09.02.2026 06:31:29
Bella Casa Fashion Retail legte Quartalsergebnis vor
Bella Casa Fashion Retail präsentierte am 07.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,33 INR gegenüber 2,66 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 808,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 898,1 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!