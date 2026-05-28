28.05.2026 06:31:29

Bella Casa Fashion Retail stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bella Casa Fashion Retail veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,50 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bella Casa Fashion Retail 3,28 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,07 Prozent auf 1,11 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 870,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 15,13 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,43 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,16 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,49 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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