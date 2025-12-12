Bellatora hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bellatora hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen USD – ein Plus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bellatora 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at