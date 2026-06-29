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29.06.2026 06:31:29
Bellatora stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bellatora hat am 26.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 685,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bellatora einen Umsatz von 0,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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