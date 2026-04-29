Belle stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Belle hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,21 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Belle 0,190 PHP je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,42 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 1,30 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at