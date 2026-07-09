Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
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09.07.2026 07:38:02
Bellevue Asset Management verstärkt Vertrieb Schweiz und Österreich
Die auf den Healthcare-Bereich spezialisierte Bellevue Asset Management hat einen neuen Vertriebsexperten eingestellt. Er kommt von Exane Asset Management.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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