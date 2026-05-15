Bellevue Life Sciences Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bellevue Life Sciences Acquisition gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at