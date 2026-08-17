Bellevue Life Sciences Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bellevue Life Sciences Acquisition hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 71,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at