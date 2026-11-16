Bellevue Life Sciences Acquisition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bellevue Life Sciences Acquisition hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bellevue Life Sciences Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,46 Prozent auf 0,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at