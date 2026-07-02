Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
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02.07.2026 07:54:37
Bellevue regelt Nachfolge im Healthcare-Team
Bellevue Asset Management stellt die personelle Kontinuität seiner Healthcare-Strategien sicher. Catharina Claes übernimmt Anfang 2027 zusätzliche Verantwortung für die Fonds Bellevue Medtech & Services sowie Bellevue Digital Health, während Stefan Blum in eine Beraterrolle wechselt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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