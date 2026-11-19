BellRing Brands hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BellRing Brands noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 692,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 648,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,25 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat BellRing Brands im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,40 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at