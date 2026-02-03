BellRing Brand a Aktie
WKN DE: A2PSTL / ISIN: US0798231009
|
03.02.2026 13:19:21
BellRing Brands, Inc Bottom Line Retreats In Q1
(RTTNews) - BellRing Brands, Inc (BRBR) revealed a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $43.7 billion, or $0.36 per share. This compares with $76.9 billion, or $0.59 per share, last year.
Excluding items, BellRing Brands, Inc reported adjusted earnings of $44.7 billion or $0.37 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.8% to $537.3 billion from $532.9 billion last year.
BellRing Brands, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.7 Bln. vs. $76.9 Bln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.59 last year. -Revenue: $537.3 Bln vs. $532.9 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BellRing Brands Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BellRing Brands Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.