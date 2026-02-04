BellRing Brands präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BellRing Brands präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

BellRing Brands hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,590 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 537,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 532,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at