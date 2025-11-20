BellRing Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BellRing Brands gab am 18.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD gegenüber 0,550 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 648,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 555,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,68 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei BellRing Brands ein Gewinn pro Aktie von 1,86 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,32 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,00 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,21 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 2,30 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at