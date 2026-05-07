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07.05.2026 06:31:29
BellRing Brands stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BellRing Brands lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat BellRing Brands 598,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 588,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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