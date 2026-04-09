BELLSYSTEM24 gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BELLSYSTEM24 lud am 08.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,76 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 45,17 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 36,37 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 110,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 108,81 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 145,83 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte BELLSYSTEM24 143,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at