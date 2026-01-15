BELLSYSTEM24 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BELLSYSTEM24 äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 30,87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 22,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 36,32 Milliarden JPY gegenüber 35,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at