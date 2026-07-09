BELLSYSTEM24: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BELLSYSTEM24 lud am 08.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 30,51 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 36,70 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BELLSYSTEM24 36,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at