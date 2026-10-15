BELLSYSTEM24: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BELLSYSTEM24 hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 26,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 36,46 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at