Belluna: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Belluna präsentierte am 31.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 45,97 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Belluna noch ein Gewinn pro Aktie von 28,94 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Belluna 66,37 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at