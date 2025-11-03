Belluna: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Belluna präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Belluna hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,28 JPY je Aktie gewesen.

Belluna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at