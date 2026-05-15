Belluna: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Belluna äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 39,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 35,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Belluna in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 53,74 Milliarden JPY im Vergleich zu 52,21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 119,94 JPY. Im Vorjahr waren 91,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Belluna mit einem Umsatz von insgesamt 218,10 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 210,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at