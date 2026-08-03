Belluna stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Belluna ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Belluna die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,68 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Belluna 52,19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 50,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at