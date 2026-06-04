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04.06.2026 06:31:29
Belmont Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Belmont Resources äußerte sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
Belmont Resources hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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