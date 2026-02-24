Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
24.02.2026 04:43:00
Below $400 Again, Is Tesla Stock a Buy?
Shares of electric-vehicle and energy specialist Tesla (NASDAQ: TSLA) are back below $400 as of this writing. Additionally, the stock is down about 12% year to date, even as Tesla keeps leaning harder into autonomy and a shift toward a more software- and services-driven model.A pullback like this can look tempting given that Tesla is investing aggressively in promising growth initiatives. Its Robotaxi service, in particular, could morph into a major business for the company over the long haul. But the question is whether the economics of Tesla's newer, higher-margin initiatives will show up quickly enough -- and with enough durability -- to justify today's valuation.Tesla Cybercab. Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
23.02.26
|Tesla-Aktie sinkt: Neuer Industriepark geplant - Wald-Streit geht weiter (dpa-AFX)
|
21.02.26
|Tesla-Aktie vor strategischem Umbau: Setzt Elon Musk auf Optimus als Gamechanger? (finanzen.at)
|
20.02.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Cybertruck ab 60.000 Dollar erhältlich - Schnäppchen nur für kurze Zeit? (finanzen.at)
|
20.02.26
|The ‘latecomer’ racing Tesla on robots and self-driving cars (Financial Times)
|
19.02.26
|Tesla-Aktie gefragt: Semi Truck soll 2026 in die Serienfertigung starten (finanzen.at)
|
19.02.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Ermittlungen gegen Werksleiter in Grünheide (dpa-AFX)
|
19.02.26
|ROUNDUP: Ermittlungen gegen Tesla-Werksleiter nach Strafanzeige (dpa-AFX)
|
17.02.26
|Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Fortschritt bei Batteriezellen sorgt für Optimismus (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|337,60
|-3,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: US-Börsen zum Handelsende mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigte sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.