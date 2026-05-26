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26.05.2026 06:31:29
Belrise Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Belrise Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,53 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Belrise Industries 1,69 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 25,53 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Belrise Industries 22,74 Milliarden INR umgesetzt.
Experten hatten einen Gewinn von 1,80 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 25,50 Milliarden INR erwartet.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,82 INR gegenüber 5,46 INR je Aktie im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Belrise Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 95,09 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 82,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,74 INR und einem Umsatz von 94,64 Milliarden INR für das Geschäftsjahr ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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