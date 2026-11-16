Belrise Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Belrise Industries hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,75 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Belrise Industries 1,63 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,46 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 23,54 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,55 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 26,95 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at