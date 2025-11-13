Belrise Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Belrise Industries stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,54 Milliarden INR – ein Plus von 13,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Belrise Industries 20,69 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,40 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 23,52 Milliarden INR gesehen.

